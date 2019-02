Inter, Spalletti e il caso Icardi: "Con tanti avvoltoi non è facile"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria. "Si va a tentare a scalare questa montagna di cose che si dicono sull'Inter, si batte ancora più forte come oggi. Icardi allo stadio? Su Mauro ha risposto il numero uno dopo Zhang, va bene tutto quello che ha detto Marotta. Avrei gradito ancora di più se fosse venuto nello spogliatoio a festeggiare con i compagni, penso abbia gioito come tutti quanti di questa vittoria importante. E' difficile che ci siano dei procedimenti che vietano a qualcuno di vivere le stesse emozioni che vivono gli altri. Ci sono da fare ulteriori passaggi e che venga nello spogliatoio e che viva le emozioni con il gruppo, dentro l'emozione di vestire una maglia gloriosa come quella dell'Inter. Nel primo tempo c'è questo timore di sbagliare, loro sono bravi a fare tutto a memoria ma se usi tutta la qualità si può creare qualche problema. Questo essere sempre avvolti da questi discorsi non è facile. Bellissimo è stato l'applauso dei nostri sportivi dopo il pareggio della Sampdoria, ci ha fatto ripartire nel tentativo di rimettere al posto le cose e vincere la partita".