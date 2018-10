Inter, Spalletti e il ko al Camp Nou: "Siamo entrati in gara un po' titubanti"

Fonte: fcinternews.it

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta (2-0) subita per mano del Barcellona in Champions League. Questa la sua analisi generale del match: "Siamo entrati un po' frenati e titubanti, gli abbiamo dato troppo campo e nelle volte in cui abbiamo recuperato palla non siamo riusciti a pulirla bene e renderla effettivamente nostra. Loro ci sono saltati addosso, vedendo le nostre difficoltà in fase di palleggio. Pensavo si spendesse meglio il premio che abbiamo guadagnato l'anno scorso: oggi si è concesso qualcosa sotto l'aspetto della personalità".

Il Barça ha schierato Rafinha dal 1': è rimasto sorpreso?

"Mi ha fatto piacere vederlo rigiocare: ha disputato una buona prova. Il loro modulo è rimasto lo stesso: con Rafinha schierato al posto di Dembélé hanno meno profondità e più palleggio".

Il difetto dei difensori moderni è quello di guardare troppo il pallone. Skriniar nell'1-0 blaugrana lo conferma?

"No, è il difetto dei difensori vecchi di guardare troppo l'uomo. Marcare ti fa perdere troppo di vista la palla".

Quindi Skriniar non ha sbagliato.

"Mah, si può sbagliare. Però noi dobbiamo fare così: bisogna marcare lo spazio e poi agire sull'uomo".

Lei aveva detto che l'Inter avrebbe dovuto impostarla sul possesso palla. Ma la squadra non è riuscita a tenere la sfera: sta qui la partita?

"Sì, sta tutta qui. Quando abbiamo recuperato palla l'abbiamo subito rimessa in discussione: non gli siamo mai saltati addosso, si è snaturato quello che è il concetto di squadra. Perché sei costretto a correre e ad un dispendio di molte energie".

L'Inter ha giocato un giorno dopo rispetto al Barcellona.

"Le nostre complicazioni derivano dal fatto di avere molti giocatori indisponibili, soprattutto a centrocampo. Si è infortunato Nainggolan, c'è anche il freno della Uefa. Alcune risorse potevano essere gestite meglio: loro ci hanno fatto correre e perdere di energie, noi abbiamo giocato a distanza dalla porta con poca lucidità. Loro sono stati più forti di noi, hanno vinto meritatamente".