Inter, Spalletti e il rinnovo: con la Champions firmerà fino al 2021

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante l'addio di Walter Sabatini, il futuro di Luciano Spalletti è esclusivamente legato all'obiettivo stagionale dell'Inter, ovvero alla Champions League. Il tecnico toscano gode della fiducia di Suning e di tutti i dirigenti e dunque, nel caso in cui dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions, gli verrebbe offerto un rinnovo fino al giugno del 2021 con un mercato all'altezza delle competizioni da affrontare nella prossima stagione. Per ora però la testa è solo al derby di domani, che sarà un crocevia fondamentale per concludere la stagione in corso nel migliore dei modi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.