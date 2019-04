© foto di Insidefoto/Image Sport

Il grande assente della sfida d'alta classifica fra Inter e Atalanta sarà Duvan Zapata. Sull'indisponibilità del colombiano si è espresso anche il tecnico meneghino Luciano Spalletti: "Intanto anche noi abbiamo fuori Lautaro. D'altra parte loro possono schierare Barrow che era diventato, a un certo punto, un obiettivo di mercato per tanti club. Secondo me però davanti gioca Gomez. Gasperini non si è ancora espresso e perciò non ho preparato la contromossa"