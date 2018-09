Inter, Spalletti e la mossa anti crisi: contro il Tottenham con la difesa a 3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, prima di riprendere gli allenamenti ieri ha parlato un quarto d'ora alla squadra per inquadrare gli errori commessi nella sconfitta contro il Parma. Ha chiesto una reazione immediata da parte dei giocatori, che oltre a patire una condizione fisica non all'altezza, peccano anche in personalità. Spalletti è allenatore capace di modifiche tattiche geniali (Totti punta, Nainggolan trequartista, ecc...) e in questo caso la mossa vincente potrebbe essere la difesa a tre. Contro il Tottenham la difesa cambierà forma e Miranda verrà ributtato nella mischia dopo la bocciatura post Sassuolo.