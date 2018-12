Inter, Spalletti e le critiche costruttive: con l'Udinese il nuovo inizio?

© foto di PHOTOVIEWS

Le critiche costruttive sono bene accette. Questo deve essere il punto di ri-partenza dell’Inter formato 2018 con Spalletti al ponte di comando, questo il mantra che deve ispirare la seconda parte di una stagione nata sotto i migliori auspici, ma già naufragata verso pieghe di ignavia dalle quali una squadra con ambizioni forti e concrete deve assolutamente sapersi sollevare. Una mentalità vincente si costruisce anche passando attraverso tunnel di esperienza lunghi e dolorosi, processi oscuri che aprono ad un bagaglio di conoscenze tale da poter essere utilizzato al momento opportuno quando se ne dovesse ripresentare l’occasione. E così, nel momento della massima critica, anche il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha dimostrato buonsenso, non chiudendo la porta alle critiche dall’esterno, ma confrontandosi e cercando di venire a capo di una situazione complicata anche a causa degli errori da lui stesso commessi. La gara contro l’Udinese rappresenta un nuovo inizio: una strada in cui nessuno ha il posto garantito a prescindere dal mondiale che ha disputato in estate, un sentieri lungo il quale non è più consentito rinunciare per partito preso alla qualità di giocatori forse giovani, ma certamente già pronti per dare il loro contributo fattivo nell’attesa di compiere il processo che li porterà ad essere campioni. E così dentro Keita Balde, dentro anche Lautaro Martinez, con tempistiche decisamente più accettabili del canonico quarto d’ora della disperazione con cui Spalletti lo ha sin qui inspiegabilmente centellinato. Bando alle insistenze, agli assunti pregressi, spazio alla qualità ed alla voglia di chi si dimostra entusiasta di far parte di un progetto ambizioso, complicato, ma di cui sarebbe bellissimo far parte. Spalletti lo ha capito, e le scelte presenti e future debbono forzatamente andare proprio in questa direzione. Facendo buon uso delle critiche di cui sopra.