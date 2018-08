Inter, Spalletti e le mosse anti-Toro: difesa a tre con Skriniar, Perisic dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, dopo il ko dell'esordio sul campo del Sassuolo, prepara le mosse anti-Torino per stasera. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sport Mediaset, l'Inter questa sera dovrebbe scendere in campo con la difesa a tre, che vedrà dunque il ritorno di Skriniar dal 1', oltre alla prima presenza di Vrsaljko sull'out di destra, con Asamoah sul fronte opposto. Davanti non dovrebbe esserci spazio dal 1' per Lautaro, che dovrebbe essere tenuto fuori in favore di Perisic.