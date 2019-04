Inter, Spalletti e le parole di troppo

Fonte: Sportitalia

Un punto di non ritorno, l’ennesimo, che riaccende il focolare delle polemiche proprio quando pareva che in casa Inter ci si potesse concentrare soltanto sui responsi, positivi o negativi che fossero, da parte del campo. Come nella genesi del caso Icardi ai tempi della trasferta di Parma, la miccia deflagra dalle dichiarazioni di Spalletti, che ha scelto di non fornire il suo punto di vista sulla questione nel momento stesso in cui ha preso la decisione di escludere l’ex capitano dal match nefasto contro la Lazio, ma ha preferito una colata di veleno a posteriori che sa più di giustificazione che di levata di scudi.

Lasciando il più che lecito beneficio del dubbio, ad ogni modo, ciò che resta indubitabile è l’effetto che si è scatenato, ovvero quello indesiderato di far ripiombare un caso che poteva sembrare archiviato al centro della scena con tutti gli sviluppi del caso. Il primo testimonia un rapporto ai minimi termini tra la guida tecnica della squadra ed uno dei suoi giocatori più importanti, il secondo l’ennesima contestazione mossa da Spalletti alle scelte di chi è chiamato a prendere le decisioni ai vertici del club nerazzurro, ovvero Marotta. Una consuetudine dopo le frizioni su trofei da raccogliere, caso Perisic in uscita a gennaio e rinnovi di contratto in seguito, ma non per questo una scelta da sposare e giudicare positivamente per le evoluzioni di una stagione che ha un solo obiettivo da non fallire e che l’Inter si sta maledettamente complicando.