Inter, Spalletti e un finale di stagione tra Champions e possibile addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti ogni giorno che passa sembra sempre più lontano da Milano. Finire anche quest’anno fra i primi quattro era considerato l'obiettivo prioritario e minimo dell'Inter. Senza - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'esonero sarebbe stato quasi automatico. Ma centrarlo con ogni probabilità non basterà, ora che l’ombra di Conte sta diventando sempre più solida. Per il tecnico toscano chiudere terzo resta una questione d’onore, di orgoglio personale, di possibilità di vantare "una crescita continua". Se poi la vorranno interrompere - si legge - si adeguerà. Sull’argomento ultimamente si è espresso in termini più fatalisti («Fin quando ci sono, decido io»), ma non ha ancora alzato bandiera bianca.