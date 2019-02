Inter, Spalletti e una riflessione in chiave Champions

Un punto nel 2019 e una sola vittoria contro il Benevento in Coppa Italia. Questo il nuovo anno targato Inter, che vive una crisi di risultati assolutamente certificata dalla sconfitta interna subita contro il Bologna che non vinceva lontano dal Dall'Ara dal dicembre del 2017. Una crisi nata anche a causa delle difficoltà offensive della squadra di Spalletti, che in campionato, a gennaio, non ha ancora segnato neanche una rete.

SPALLETTI RISCHIA? - La vera domanda da porsi adesso è proprio quella relativa alla panchina nerazzurra. La presenza di Antonio Conte in settimana ha messo pressione sull'allenatore toscano, anche se pare impossibile pensare a un avvicendamento invernale che coinvolga l'ex ct. E' vero però che questa situazione in qualche modo deve essere modificata, e non è detto che Marotta e Ausilio non decidano di trovare un traghettatore per arrivare in estate e cambiare con la Champions comunque in tasca. Se una tra Roma e Milan dovesse vincere stasera, i punti di vantaggio sulla quarta piazza inizierebbero davvero a essere molto pochi ed è da qui che dovrà partire la riflessione nerazzurra.

SERENITA' QUESTA SCONOSCIUTA - San Siro in silenzio per contestare le scelte societarie in chiave razzismo, i fischi di tutto lo stadio alla fine del match e i musi lunghi in tribuna vip sono il preludio a una serata difficile per la squadra e l'allenatore. Il tecnico, che per la disperazione ha addirittura scelto di mandare in campo Ranocchia come punta senza però trovare la via del gol contro il Bologna, dovrà sicuramente incontrare i vertici interisti con la trasferta di Parma che a questo punto potrebbe risultare veramente decisiva per la panchina.