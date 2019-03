Inter, Spalletti: "Eintracht? Rammarico e dispiacere, potevamo fare di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della consueta conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di 'Inter TV'. E ha presentato così il derby di Milano: "Quando si fa una brutta prestazione, di solito nella partita successiva certi meccanismi non si ripetono. Il derby è sempre una partita difficile. Bisogna anche recuperare da tutte queste partite. Milan? Forte, pratico, allenato bene, sa essere squadra e abbassarsi per aspettare l'avversario senza scomporsi. E' cresciuto molto. Eintracht? C'è rammarico e dispiacere, potevamo fare di più all'inizio del match. All'andata avevamo dimostrato c'erano le possibilità per proseguire in Europa. C'erano però delle difficoltà oggettive e ci prendiamo tutto il tempo per pensare cosa modificare"