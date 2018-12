© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato così la vittoria di misura contro l'Empoli ai microfoni di Radio Rai: “Qui mi chiamano per nome perché conosco molto persone, sono in buoni rapporti con tutti. Era un po’ la partita che ci aspettavamo, è stato bravissimo Keita a sbloccare l’incontro con un tiro sporco. Nel finale abbiamo avuto occasioni facili, che non siamo riusciti a sfruttare. Nel primo tempo perché insoddisfatto? Non siamo riusciti a fare girare palla con velocità, l’Empoli nel primo tempo mandava la palla nello spazio e abbiamo speso metri, senza riuscire a soffocare le loro ripartenze”.