Inter, Spalletti fa i complimenti a Gattuso: "È un amico e lo stimo"

Sfida tra Inter e Milan, ma sfida anche tra tecnici. Luciano Spalletti contro Gennaro Gattuso. Il nerazzurro, in conferenza stampa, ha fatto i complimenti all'avversario "Complimenti a lui per come sta facendo giocare il Milan. È un amico, una persona che stimo, uno che sta facendo vedere di essere all'altezza di allenare questo club. Mi farebbe piacere sapere come i giovani allenatori gestiscono la settimana: Inzaghi, Di Francesco, De Zerbi, Giampaolo che non sarà giovanissimo ma allena in un modo molto interessante. Secondo me siamo cresciuti da un punto di vista di altezza e determinazione: calci d'angolo e falli laterali. Cercheremo il gol che possa fare la differenza".