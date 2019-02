Inter, Spalletti: "Fatto quel che dovevamo. Icardi? Vedremo domani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti ha analizzato il successo dell'Inter sul Rapid ai microfoni di Sky Sport: "Risultato e prestazione? Erano importanti tutti e e due, si poteva fare meglio, però abbiamo trovato una squadra che sta bene in campo difensivamente e che ha gamba quando riparte. Le scelte le ho fatte in funzione dei loro strappi sui trenta quaranta metri, quando ci siamo disuniti sono stati anche pericolosi. Ho trovato un campo appiccicoso dal punto di vista di poter levare subito i tacchetti dal terreno e di conseguenza ci ha un po' affaticato muscolarmente, l'hanno detto tutti al rientro negli spogliatoi. Il fatto di non essere così precisi è dipeso anche da quello, ma siamo stati ordinati e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Non siamo riusciti a trovare le imbucate sulla trequarti, questi giocatori sula via di mezzo, abbiamo avuto difficoltà nel liberare gli spazi perché si appiattivano con le due linee, era più facile quando si è cercato di innescare i trequartisti. Abbiamo fatto un'altra buona prestazione, non brillante dal punto di vista della qualità e della costruzione. Ritorno? Da un punto di vista dei pericoli l'abbiamo sempre quando le cose ci sembrano facili, dovremo tenere alta la concentrazione, per loro non cambierà niente e vorranno giocare in contropiede, ci sarà da attaccare senza concedere in contropiede. Lo faccio tutti i gironi di pensare al giorno dopo, se si anticipa siamo più pronti. Icardi? Secondo me non ci saranno problemi da parte di nessuno dei due, poi vedremo all'incontro pratico che avverrà".