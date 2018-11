Inter, Spalletti fiducioso: "Il Barça non perde in casa da cinque anni"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti non ha paura di un mancato impegno del Barcellona nell'ultima gara contro il Tottenham, da cui dipenderà il destino dell'Inter in Champions League: "Io non so cosa farà il Barcellona, ma lì ci sono campioni che si giocano il Pallone d'Oro ed il numero di vittorie. Il Barça è 5 anni che non perde in casa in Champions. Per me sono numeri importanti. Noi dobbiamo fare ciò che ci spetta, ovvero vincere col PSV. Poi sul resto si vedrà, io chiederò dopo il risultato degli altri. Prima devo pensare a casa mia, alla nostra gara e vi posso assicurare che ci arriveremo con fiducia".