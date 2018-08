Inter, Spalletti frena e ristruttura la sua squadra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La frenata e l’accelerazione, sperando che funzioni la frizione. L’Inter cambia, atteggiamento e modulo. Perché in fondo, quando Luciano Spalletti dice che “qualcosa a Reggio Emilia non è andato bene e possiamo metterci mano”, vuol dire che in testa c’è qualcosa che frulla. Frullava pure prima, per carità. Ma la sconfitta con il Sassuolo ha messo fretta. Presto che è tardi, è l’ora della difesa a tre, riporta La Gazzetta dello Sport. La tentazione è forte, le prove della rifinitura di Appiano valgono una conferma, quantomeno una forte indicazione. Miranda più Skriniar più De Vrij, tre colossi per un 3-4-2-1 che prende forma.