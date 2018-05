Inter, Spalletti: "Futuro? Aspettiamo la fine del campionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro: "I programmi si fanno alla fine, quando si potrà valutare bene il mio operato. Io devo solo stare attento e prendere in considerazione solo le cose importanti per noi. La cosa importante per noi è la partita di domani. Non devo convincere nessuno. Io devo solo pensare alle risposte dei ragazzi sul campo. Non so cosa pensa la società, io ho dato il massimo sempre in questo percorso con l'Inter. Conta molto quello che si è visto sul campo, quello che si è fatto in questo campionato. L'ho già detto e lo ripeto, ci sono ancora tre partite da giocare. Aspettiamo la fine del campionato per avere un quadro un po' più completo. I risultati clamorosi sono sempre dietro l'angolo".