Inter-Spalletti, futuro legato ai risultati. E torna a girare il nome di Branca

Una vera e propria rivoluzione. Questo potrebbe essere lo scenario da qui a breve tempo per l'Inter, con Suning che nel giro di poche ore ha salutato prima Capello e poi anche Sabatini. Addirittura, La Gazzetta dello Sport spiega come la conferma dello stesso Spalletti sia legato ai risultati di campo e alla condivisione del progetto. E torna a girare il nome di Marco Branca. A spingere per questo ritorno di fiamma sarebbe, guarda caso, Massimo Moratti. Ma a Nanchino sono convinti che la squadra manageriale è forte così com'è. L’idea di sostituire Sabatini - si legge - sarebbe antitetica alla linea prevalente: razionalizzare, puntare sull'efficienza e dare fiducia alle forze adesso in campo.