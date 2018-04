Inter, Spalletti: "Gagliardini grave perdita, Karamoh deve fare meglio"

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato così la vittoria per 4-0 contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: “Karamoh deve far meglio di quanto fatto stasera: quando non gioca con continuità deve sfruttare le occasioni. Ha fatto una buona partita, è stato dentro la squadra. Si è perso in atteggiamenti che deve lasciar perdere, ma è un calciatore che può essere utile. La squadra è entrata bene in campo, ha fatto la partita nella metà campo avversaria, non ha fatto rifiatare il Cagliari ed ha gestito abbastanza bene. Però dovevamo già chiuderla nel primo tempo”.

Cosa è mancato contro Milan, Torino ed Atalanta?

“Per qualità s’intende tecnica, caratteriale e di muscolo: ci vogliono tutte e tre per giocare al calcio. Se si vuole ambire a risultati importanti, inoltre, deve esserci una certa costanza. Siamo un po’ morbidi caratterialmente: anche quando si perde per un periodo la bussola, bisogna essere bravi nel ritrovarla”.

Preoccupato per l’emergenza in mezzo al campo?

“Fosse confermata l’entità dell’infortunio, quella di Gagliardini per noi è una grave perdita. Con Brozovic sono complementari e hanno trovato un’ottima intesa. Mi dispiacerebbe molto”.

Ottima partita di Icardi, anche fuori dall’area di rigore…

“Sono d’accordo. Più gli si mandano questi messaggi, più lo si convince. Il fatto che si citi lui solo per il gol, lo porta all’andare sempre ad attaccare la profondità senza partecipare alla preparazione. Lui è anche veloce, fa metri. Oggi ha disputato una grandissima gara”.

Cosa pensa delle parole di Sabatini?

“Sabatini lo conosco molto bene e a lui voglio bene. Ha grande sentimento e profondità, aspetto che m’inviti a cena per stare insieme”.