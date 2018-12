Inter, Spalletti: "Giusto puntare il mirino su di me e non sui calciatori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle cose da cambiare dopo questa prima parte di stagione: "Dipende da dove siamo partiti. Siamo a 14 punti dalla Juventus, ma siamo partiti a 29 punti dai bianconeri. Siamo partiti dal settimo posto in classifica, con i bookmakers che dicevano che non avremmo passato il turno assolutamente. E' chiaro che per come ci eravamo preparati, era possibile passarlo il turno, perché aveva fatto un grande girone nelle prime partite ed è chiaro che adesso ci sia un po' di delusione, però non dobbiamo ribaltare né buttare via niente. Quanto fino adesso non va buttato via. Si è lavorato e costruito quello che deve essere un tragitto da portare avanti. Un percorso da portare avanti su quello che stiamo lavorando, su cui ci stiamo basando adesso. Non vedo nelle partite dove non abbiamo vinto, differenza con gli avversari da dover andare a ribaltare tutto quello che è il lavoro fatto. E' chiaro che, per quanto mi riguarda, è giusto continuare a tenere d'occhio il mirino puntato su me stesso e non sui calciatori. Loro stanno facendo ciò che devono fare. Hanno dimostrato anche in questo caso di voler andare a lavorare in questa direzione, visto il loro comportamento. I calciatori, statene certi, prenderanno in esame quanto è successo e resteranno tutti sul carro per i nostri obiettivi".