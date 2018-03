Inter, Spalletti: "Grande approccio. Perisic? Troppe responsabilità"

Le sue parole a Sky

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, dopo la vittoria con l'Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "La squadra ha avuto un approccio importantissimo, è entrata dentro alla partita in maniera forte, determinando subito l'andamento della gara. Alla fine si poteva fare anche qualcosa in più, ma ciò che era fondamentale era portare a casa i punti".

Su Perisic: "Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorresti. Questi ragazzi hanno a cuore la propria carriera e vorrebbero dare la gioia ai tifosi di vincere sempre, non ci riescono e si caricano di responsabilità. Tutta la squadra ha fatto una buona partita".

Sul derby: "Peccato per il giorno e per l'orario, ma ci sono regole a cui attenersi".