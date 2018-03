Inter, Spalletti ha chiesto a Suning le stesse garanzie di Sabatini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è bisogno di chiarezza nel progetto Inter. Come scrive Fcinternews.it, Walter Sabatini ha chiesto al numero uno di Suning, Jindong Zhang, chiarezza assoluta sul progetto a lungo termine. Qualora non dovessero arrivare le dovute garanzie, l'ex dirigente della Roma sarebbe pronto a salutare tutti.

Sulla stessa lunghezza d'onda c'è anche l'allenatore Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo vuole che Zhang mantenga le note promesse di rafforzamento della rosa per provare a vincere lo Scudetto.