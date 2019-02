© foto di PhotoViews

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha preso la parola in sala stampa al termine della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter ha fatto la partita che doveva fare, per certi versi molto bene se consideriamo il momento che sta vivendo la Fiorentina e la sua forza. A volte però capitano degli episodi senza considerare la pressione che c’è. È stata una bella partita, il pubblico si sarà sicuramente divertito. Domattina cercherò di fare un discorso corretto alla squadra: il risultato di oggi ci avrebbe permesso di svoltare sotto l’aspetto della classifica. I falli di mano? Dei parametri di valutazione sono stati fatti: le mani devono essere lungo il petto. Nel caso di Edimilson c’è fallo di mano, nel caso di D’Ambrosio c’è petto, la situazione è molto netta e visibile. Anche i giocatori della Fiorentina hanno ammesso che c’era petto e non mano”. Lo riporta FirenzeViola.it.