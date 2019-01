© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti ha commentato la squalifica di San Siro in seguito agli ululati razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly ai microfoni di Rai Sport: "Sarà una cosa surreale, perché mi è già successo di giocare questo tipo partite, viene la sensazione di giocare un'amichevole, sarà molto penalizzante per i calciatori in campo. Si è voluto dare un segnale profondo, ma dopo questa partita si dovrà fare riflessioni altrettanto profonde, verrà fuori che si è andati a penalizzare persone che non avevano nessuna colpa. L'obiettivo è riuscire a continuare ad allenare un'Inter sempre più forte, un'Inter che raggiunga un livello di rendimento costante contro qualsiasi squadra. Voci su Mourinho? È una cosa che ritengo giusta, perché grazie a questi diciotto mesi l'Inter è diventata una squadra ambita dai top player e dai top mister a livello europeo. Diciotto mesi fa non se ne sarebbe parlato".