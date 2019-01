© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto a Ortisei, dove è in vacanza insieme alla famiglia, da Sky Sport, Luciano Spalletti, oltre a fare gli auguri "per uno splendido 2019, anno di grande calcio dentro e fuori dal campo", manda un messaggio importante in merito alle intenzioni del club nerazzurro:

Un anno migliore di come è finito l'ultimo?

"Sicuramente, sia per quelli dentro che fuori dal campo perché ci vuole la partecipazione di tutti. Poi ci tengo a dire che quello che ho mi piace tantissimo; è lì che trovo i rinforzi per il girone di ritorno, con l'utilizzo di quei giocatori che ho fatto giocare poco, purtroppo per mia colpa, e che sono quelli che potrebbero essere a posto certe situazioni. Noi il colpo magari ce lo abbiamo in casa, vanno trovate in casa quelle potenzialità rimaste inespresse".

Quindi l'Inter non si muoverà a gennaio?

"Per il mercato ci sono i direttori che sanno fare questo lavoro meglio di me".