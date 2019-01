© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la schiacciante vittoria sul Benevento negli ottavi di finale di Coppa Italia e la qualificazione ai quarti di finale della competizione, Luciano Spalletti parla anche a Rai Sport del tormentone sul rinnovo di Mauro Icardi: "Non sono preoccupato perché nell'Inter i calciatori ci restano volentieri. Il fatto che qualcuno voglia andare via in sostanza non si verifica in una squadra come l'Inter. E se qualcuno ci fosse bisogna accontentarlo, perché se non vuole stare con noi è giusto che vada dove si sente più soddisfatto. Ma in questo caso, per quello che ci riguarda e per quelli che sono i nomi, sono tutti giocatori che hanno a cuore le sorti di questa maglia".