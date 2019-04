Inter, Spalletti: "Icardi alla Juve? Poche cose mi danno fastidio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa di una probabilità - non troppo remota - di vedere Mauro Icardi con la maglia della Juventus nella prossima stagione. "Non so cosa succederà. A me danno fastidio poche cose: quelle che danno fastidio a me, danno più fastidio a chi le fa. Sono perciò abbastanza tranquillo"