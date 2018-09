Inter, Spalletti: "Icardi deve ancora crescere. Domani poco turn over"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di domani sera contro la Sampdoria a Marassi: "La gara dell'anno scorso? Domani sarà più difficile, i nostri avversari hanno ripreso a fare il calcio che vuole il proprio allenatore, un tecnico molto bravo. Ci presseranno alti e riescono spesso a trovare le giuste geometrie. Parliamo di una squadra che ha qualità assolute: Giampaolo è la cosa migliore. Icardi? Deve fare dei passi in avanti nel gioco di squadra, così come i compagni devono capire le sue qualità, mettendolo in condizione di esprimersi al meglio. Per fare una giocata da top bastano pochi secondi, per giocare una partita importante servono invece 95 minuti di qualità. Turn over in vista della Fiorentina? Due partite di seguito si possono fare e può essere un vantaggio portare in campo l'entusiasmo che proviene dalla vittoria in Champions. Nella terza gara ravvicinata invece è più probabile che si debba cambiare qualcosa. Abbiamo comunque una rosa importante che ci consente di fare diverse valutazioni".