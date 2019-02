Inter, Spalletti: "Icardi deve fare di più, ho ritrovato alcune nostre qualità"

© foto di PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti dopo la vittoria di Parma è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Nel secondo tempo è stato un montare di sicurezza e convinzione minuto dopo minuto, Lautaro poi ha messo il suo timbro a questa gara in maniera corretta perché se l'è andato a cercare e poi ha segnato. Cambio giusto? Lo potevo fare anche qualche minuto prima ma ci sono dei momenti in dei club in cui c'è una pressione e una condizione da quello che ti gravita intorno, quando perdi quel leggero equilibrio, paghi il massimo del costo, di conseguenza ho indugiato un po' e volevo essere sicuro che la andavamo a vincere. Icard0?E' in un momento dove le cose non gli riescono, io lo faccio sempre giocare per fargli sentire la fiducia ma deve fare qualcosa di più. Sono soddisfatto di aver ritrovato alcune nostre qualità".