Inter, Spalletti: "Icardi e Lautaro poco insieme? Fatela voi la formazione"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Dopo lo 0-0 arrivato in casa dell'Udinese, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Non è che siamo qui per pareggiarla ma per vincerla, non ci siamo riusciti ma l'intenzione era quella. Le occasioni le abbiamo avute, non c'è stato il terminale evidente ma c'è stata la preparazione e la mancanza dell'ultimo passaggio e del colpo del calciatore convinto ad avere questa possibilità. Non è facile trovare quegli spazi che si vorrebbero. Lautaro e Icardi solo dieci minuti insieme? Hanno giocato più di dieci minuti, provate a vedere, ho messo comunque anche Keita. Al di là che a voi piace lo stesso nome ma Keita è offensivo e forte uguale, Candreva è forte uguale, ho messo dei giocatori offensivi, sennò fatevela voi la formazione. Chievo? Il futuro è domattina per me, devo preparargli ciò che devo dire domattina, se hanno fatto bene o male e se lavorare su qualcosa perché i discorsi non bastano".