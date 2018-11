Inter, Spalletti: "Icardi è tornato ieri. Devo valutare se schierarlo dal 1'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Frosinone: "Questa è la prima gara di un pacchetto di partite che possono dire molto sul nostro futuro. Possiamo uscirne a testa alta solo vincendo. La squadra è prontissima, abbiamo una classifica che dice questo e abbiamo disputato partite che ci mettono in condizione di giocare tutte le gare per provare a vincerle. La partita di Bergamo è stato un black out, dipeso molto dalla bravura dei nostri avversari. Potevamo fare meglio ma non ci portiamo dietro strascichi di depressione. Nella testa dei calciatori deve esserci soltanto la voglia di giocarsela contro di tutti. Dobbiamo pensare alle fatiche dei calciatori nelle prossime settimane e le scelte verranno fatte in base a questo. Abbiamo una rosa di livello e non è importante il nome di colui che scenderà in campo. Perisic è tornato due giorni fa mentre Icardi è tornato solo ieri. Ne parleremo insieme e valuteremo se farlo scendere in campo. Ci sono giocatori che sono rimasti qui e non hanno le ruggini delle Nazionali e che possono fare bene".