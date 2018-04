Inter, Spalletti: "Icardi ha dato tanto. Nelle ultime sei si perfezionerà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, in vista della sfida contro il Cagliari di questa sera, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Tutte le partite a questo punto del campionato diventano complicate, perché le varie squadre sono a caccia dei risultati per raggiungere gli obiettivi prefissati. Mi aspetto qualcosa in più, dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto buone prestazioni. Molto dipenderà dalle prossime gare, la Roma ha un calendario probabilmente migliore, anche se deve incontrare la Juventus. Icardi? Mi aspetto che tutti facciano le cose che sanno fare fino in fondo, senza tirarsi mai indietro. Lui ha già dato un contributo fondamentale e lo perfezionerà nelle ultime sei partite".