Inter, Spalletti: "Icardi? La vera forza del gruppo è nella disciplina"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a Radio Rai dopo la sconfitta interna dei nerazzurri contro la Lazio: "Abbiamo perso una partita su un colpo di testa di Milinkovic, uno bravo in questo. Se segnavamo nelle due occasioni avute si parlava di tutta un'altra partita. Invece l'abbiamo persa ma per larghi tratti è stata fatta bene. Icardi? Per quanto successo stasera era giusto giocassero gli altri. E comunque anche con la punta si sono perse diverse partite. Ho già parlato coi ragazzi e ho fatto loro i complimenti per la bella partita, sono stati bene in campo e hanno fatto le cose giuste. Poi serve anche un po' di fortuna... Dopo il gol si sono chiusi e non abbiamo più trovato spazi. Ma non abbiamo neanche concesso contropiedi. Gestione del caso Icardi? La disciplina è importante, quella è la vera forza di un gruppo. Da fuori ognuno vede la situazione come vuole. Negli anni precedenti, quando siamo stati fuori dalla Champions, Icardi c'è sempre stato. È stato fuori una partita, se le cose vanno come devono andare rientrerà. L'ho detto anche ieri in conferenza. Io ho una faccia sola e non mi metto maschere. Altrimenti domani mi sarebbe servita".