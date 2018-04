Inter, Spalletti: "Icardi non dovrebbe essere contento stasera"

Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Premium Sport dopo il successo netto dell'Inter sul Cagliari: "Dopo aver messo al sicuro il risultato il ritmo della palla era corretto, sull'uno a zero non viaggiava con la frequenza e la forza giusta. Tutto sommato stasera abbiamo fatto una buona partita. Karamoh? È un calciatore forte, dal punto di vista dell'estro e delle fiammate ti secca, sotto l'aspetto della finalizzazione, dell'equilibrio, del ragionamento, ha gli stessi connotati del calciatore che ha grandi intuizioni, ma che passa dei momenti in cui diventa difficile trovarlo dentro la squadra. Deve stare attento a non perdersi in comportamenti sbagliati, anche se al pubblico piace, gli serve per crescere. Il tacco? È una cosa che non deve fare, gliel'hanno ricordato i compagni, e gliel'ha rimarcato un giocatore esperto come Castan. Gagliardini? Abbiamo giocatori che non hanno grande fisico, Brozovic è completo, ha un grande passo e un buon recupero, dal punto di vista della qualità è completo. Con Roberto si abbina benissimo. Può giocare esterno e tra le linee, dove ha meno spazio, riesce nello stretto a divincolarsi".

"Karamoh ogni tanto perde palloni banali, sotto porta deve migliorare. Non ha una grande percentuale di realizzazione, ma lì c'è possibilità di lavorarci. Infortunio Gagliardini? Non mi sono accorto di niente, ha una massa muscolare importante, non ha mai avuto problemi di questo genere. Non ha quella sensazione corretta che dovrebbe avere chi l'ha già provato. Rafinha sa stare dentro, da esterno può giocare solo negli ultimi venti metri, non ha le caratteristiche per inseguire il terzino. È bravo a prenderti in anticipo quei due metri, la giocata te la anticipa, sotto l'aspetto dell'attenzione, della cattiveria è uno pulito, tecnico".

Su Icardi: "Penso che un calciatore come lui non dovrebbe essere contento, credo la pensi anche lui così. I gol sono tanti, sta imparando ad accorciare, chi gli dice di fare gol gli dice di fare male, deve stare dentro la squadra, ed è più propenso di stare al di là della linea difensiva. Quando viene dentro il campo e attacca gli spazi è in grado di gestire, stasera ha fatto molto meglio sotto questo aspetto. È un bomber vero, vorrebbe portare a casa tutti i numeri che gli scorrono davanti".