© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della gara vinto per 4-0 contro il Genoa, a Radio Rai, interviene l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. Queste le sue parole: "Subito dal primo momento abbiamo giocato bene con una fase di possesso ordinato, aspettando anche gli spazi che si liberavano per i nostri. Icardi? Noi abbiamo fatto bene, non mi pento di nulla. Dopo avergli fatto pagare la penalità, poi si è fatto un passo per il bene dell'Inter. L'ho fatto giocare per vedere anche le reazioni dei giocatori prima della gara. Poteva fare anche più gol. Abbiamo fatto risultato anche quando Icardi non ha partecipato agli allenamenti. Se siamo qui è anche merito dei ragazzi che hanno tirato il carretto per arrivare nelle zone alte. Se la telenovela ha influito sulla squadra? No, non credo".