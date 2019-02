© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi salterà la gara di domani contro la Sampdoria. Era una notizia ovviamente nell'aria dopo gli eventi degli ultimi giorni, ma lo ha chiarito Luciano Spalletti in conferenza stampa : "Ha un problema al ginocchio riscontrato dallo staff medico. Non è in condizione di giocare e per il momento non è convocabile. Purtroppo non lo è neppure Keita. Esiste un bollettino medico a cui attenersi".