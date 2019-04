Inter, Spalletti: "Icardi? Poteva andare anche meglio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'ampio successo esterno dell'Inter sul campo del Genoa: "È stata una buona serata per noi, l'abbiamo gestita in maniera che andasse così. La squadra ha giocato bene fin dal primo momento , ha fatto un possesso con grande lucidità andando a creare spazi avendo pazienza e senza ripetere la partita frenetica contro la Lazio, in cui ad azione iniziata cercavamo subito di andarla a finire senza girare palla con precisione che costringe gli altri a liberare spazi, in cui puoi costruire qualche azione importante. Icardi? Secondo me poteva andare anche meglio, ma ha fatto una buona partita. La squadra ha reagito in maniera corretta, ha messo l'Inter davanti a tutto. C'era da fare un passo tutti dopo che lui aveva pagato quello che doveva pagare stando fuori quella partita lì. Poi si fanno ragionamenti diversi per il bene dell'Inter, a disposizione abbiamo un attaccante in più, questo ci permette di avere la possibilità in queste partite ravvicinate di essere più forti. Secondo me avete bisogno di rilassarvi, ho divertimento a stare qui dentro come se fossi sul divano di casa mia".

"Tu sei stato sempre nella Juve (con riferimento a Marocchi, ndr), sei abituato a vincere, io ho sempre perso. Dover vivere queste situazioni è come toccare il cielo con un dito. Quello che si è detto l'altra sera vi sembra non rappresenti il futuro? Vi sembra siano fatte per buttare la moneta per aria? Quella di dire che giocava titolare sembrava una scelta per casa o fa più comodo dire che l'ha imposta qualcuno? Una cosa che mi piace è il contatto umano, sono diventato allenatore perché è nel contatto che mi piace fare la differenza, con gli uomini bisogna parlare. Devi fare un po' anche l'allenatore ma è quello lì che ti appassiona. Le cose vanno affrontate e vanno dette. Icardi andava tenuto fuori in quella situazione perché si è rivolto a persone che non hanno nulla a che fare con l'Inter per tornare dentro. La tua opinione è sbagliata (sempre riferendosi a Marocchi, ndr), se fossi stato qui dentro avresti avuto elementi chiari per fare come noi. Lui non si rivolge alla squadra, sta fuori. Poi c'è da mettere il bene dell'Inter davanti, magari non abbiamo la totalità del soggetto ma abbiamo un attaccante in più, se non si vuole sfruttare il passo verso la squadra si sfrutta l'attaccante".