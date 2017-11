Inter, Spalletti: "Icardi? Qui anche dopo la fine della carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rai Sport dopo Cagliari-Inter 1-3 è intervenuto il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: “A parte la classifica poi andiamo in cerca di costruire una squadra sempre più forte e di farlo vincendo le partite. Stasera ci siamo riusciti contro un Cagliari che si è avventato sui duelli fisici, ci ha creato qualche problema e noi abbiamo sofferto da squadra importante. Poi quando abbiamo potuto abbiamo fatto gol, è stata una vittoria di squadra che ha saputo come gestire la gara nei momenti difficili”.

La prestazione di Icardi? “Nel secondo tempo ha dato un paio di strappi in cui si è divincolato dai centrali. È un giocatore forte che sta dentro la squadra e la squadra gli restituisce al cubo quello che lui fa. E poi ha una grande personalità, una qualità di risolvere le situazioni. Non è uno di quelli che critica come gli si dà la palla, lui se la fa dare e poi le dà il verso giusto”.

Scudetto? “Io voglio continuare a fare il mio lavoro perché ho trovato una squadra importante, che ha dei margini per fare anche qualcosa di più attraverso le vittorie. Questo fa parte di quello che vogliamo raggiungere, stiamo bene e siamo felici se vinciamo partite. Il discorso dei ministri? Poi i politici vengono a fare gli allenatori, meglio lasciar perdere…”.

Tutti dicono di aver fatto con l’Inter la miglior partita, però poi hanno perso… “È vero, non bisogna giocare la miglior partita ma essere migliori degli altri. Noi stasera abbiamo sofferto perché Mauro ha preso quel colpo sulla caviglia e non riusciva a correre, abbiamo perso un po’ di misure, ma anche nel modulo a specchio non riuscivamo a trovare le distanze. La squadra però è forte e riesce sempre a trovare occasioni. Nel secondo tempo è stato tutto più facile nel giro palla e si è vinta una partita meritata”.

L’Inter ha 15 punti in più dello scorso anno con 48 occasioni in meno. Ha perso solo col Norimberga in amichevole… “Sì era la prima amichevole, per migliorare a volte bisogna lasciare il risultato e abbiamo scelto la partita meno dolorosa. Dovevamo dare delle risposte anche in amichevole, che ti portano poi a essere più convinti. Abbiamo giocato contro Chelsea, Bayern e questo ci ha convinti che la direzione fosse quella giusta”.

Real su Icardi? “Io lo incontro tutti i giorni e mi sembra che sia innamorato della squadra, dei compagni che gli vogliono un bene grandissimo, vive benissimo a Milano, con i tifosi c’è un amore di quelli pazzi come la nostra squadra, per cui io non ho dubbi che resti. Lui vuole firmare il contratto con l’Inter e restare. Se uno gli chiede fino a quanto resterà lui dice che resterà anche dopo la fine della carriera”.