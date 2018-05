Inter, Spalletti: "Icardi? Se pagano la clausola e lui vuole, va via"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta nuove dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ospite ieri a Perugia a un dibattito sul calcio: "Icardi? Sono un allenatore che tutte le sere ha un confronto con il direttore sportivo Piero Ausilio che mi racconta le cose come sono andate, ci sono delle cose che si fanno e che non dipendono da noi. Quando ci siamo lasciati abbiamo organizzato quello che fosse il probabile futuro nel quale c’è Mauro con la maglia numero 9. Nella prossima stagione farà molti più gol di quest’anno, per cui trovare un altro che faccia quello che ha fatto lui più molti altri non sarebbe facile. Ma se uno viene, ti paga ciò che deve pagare e il giocatore vuole andare, poi diventa superfluo quello che è il tuo pensiero".