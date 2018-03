Inter, Spalletti: "Icardi strepitoso in area. I fischi lo hanno stimolato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così a Radio Rai la grande vittoria di Marassi: "Abbiamo fatto una grande partita. Ci serviva una prestazione convincente che rimettesse le cose un po' a posto. Avevamo fatto anche altre prove di alto livello, ma oggi siamo riusciti a uscire bene, Rafinha è cresciuto e qualcuno ha avuto maggiore carattere. Questo insieme di cose ha fatto la differenza. Icardi? Non è il tipo tanto comodo che, se fischiato, perde convinzione. Anzi lui viene stimolato. E' stato molto bravo ad esserci, nonostante il problemino che ha avuto ieri in allenamento. Contro la Samp ha mostrato tutte le sue qualità in area di rigore, è un rapace strepitoso".