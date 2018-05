Inter, Spalletti: "Icardi vorrebbe restare ma nel calcio mai dire mai"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di oggi pomeriggio: "Adesso ci possiamo lasciare andare dopo aver visto nostri tifosi gioire dopo tanta sofferenza. Tutti quelli che lavorano dietro le quinte sono sostenitori nerazzurri e siamo soddisfatti per essere entrati in Champions, ci sentiamo rilassati. Dobbiamo essere a posto a livello psicologico per giocare al massimo questa competizione, troveremo avversari fortissimi, visto anche che saremo in una fascia non proprio tranquilla. Dobbiamo essere professionali al massimo e chiari al massimo, lo dobbiamo ai nostri tifosi e nella conferenza stampa di oggi non l'abbiamo ingannati, anche perché lo meritano, visto che ci hanno sempre sostenuto e sono innamorati di questa squadra. Serve trasparenza assoluta e testa bassa. Cosa serve per il salto di qualità? Siamo cresciti in questa stagione e questa è una base importante. Inoltre abbiamo ripreso anche partite difficili. Icardi? Non ha mai avuto dubbi sulla sua volontà di restare. È un calciatore e un punto di riferimento importante ma durante il calciomercato può succedere di tutto, visto che ci sono grandissimi club pronti a spendere tanti soldi. L'importante è sostituire i giocatori che potrebbero partire in modo adeguato. Cancelo e Rafinha? C'è rimpianto nel capire che non saranno riscattati ma i numeri vanno rispettati. Dispiace ancora di più pensando alle loro ultime prestazioni in stagione. Ripeto però che nel calciomercato le cose cambiano in fretta. Brozovic è un altro giocatore fondamentale per ripartire, ci ho messo troppo per capire dove avrei dovuto metterlo in campo. Le mie priorità? Abbiamo due esterni destri, se ne dovesse arrivare un altro deve essere superiore a quelli che sono già in rosa. Ci serve un centrocampista poi come Rafinha, che abbia qualità per galleggiare tra mediani e attaccanti: un trequartista vero. Inoltre ci servirebbero due giocatori in grado di saltare l'uomo e abili nell'uno contro uno, giocatori bravi che determinano le partite e mettono in difficoltà gli avversari. Una seconda punta? Ce l'abbiamo, Lautaro Martinez è un giocatore di questo tipo".