Inter, Spalletti: "Il 100% basta per battere il Barcellona"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E' una gara del più alto livello di difficoltà di questo gioco, abbiamo l'opportunità di far vedere a tutti che ce la possiamo giocare". Parole e pensieri di Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter che ha parlato ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona. "Questa - prosegue - è la gara che ti dà il pass per giocartela con tutti. Dopo il ko di Barcellona abbiamo rafforzato il concetto di tenere noi la palla, dobbiamo restare quanto più distanti è possibile dalla nostra area di rigore e per fare questo bisogna essere squadra e togliere il tempo delle giocate agli avversari. Il 100% basta per battere il Barcellona e noi dobbiamo giocare al 100%".