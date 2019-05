Inter, Spalletti il conciliatore. Ma alla fine ne resterà solo uno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

«Io non ho problemi ad allenare e far giocare certi giocatori piuttosto che altri. Dal mio punto di vista mio non c’è nessun problema». Perciò, per Spalletti, la questione è risolta. Stando a quanto dice, almeno. Perché ormai da settimane si gioca e si scherza a “chi fa fuori chi”. L’allenatore condanna il bomber e capitano che fu all’esilio, oppure sarà l’esatto contrario. Perché, giustamente si dice, mica è scontato che l’eventuale sostituto di Luciano sulla panchina interista voglia fare a meno di uno che, al netto di scaramucce e finti dolorini, sa buttarla dentro come pochi. Mica è detto che al potenziale successore alla guida dei nerazzurri freghino più di tanto post e scatti piccanti. In fondo, dice lo stesso tecnico di Certaldo, Maurito ad Appiano mantiene comunque «un certo spessore nei comportamenti, ti dà delle buone notizie per le prospettive future» e, nonostante su Instagram si mostri del tutto privo di indumenti, al campo «è sempre vestito da Inter in maniera corretta e giusta». Vero che i calciatori adesso vengono monitorati ovunque, in campo e fuori, a casa e sui social, ma è pur vero che non per tutti gli allenatori ciò che combinano al di là del rettangolo verde è determinante ai fini delle scelte. Le opzioni in ogni caso restano due e due soltanto: la prima vede l’allontanamento prematuro di Spalletti dalla Pinetina con Conte nuovo manager e la probabile permanenza di Icardi, la seconda verte più sulla conferma dell’ex Roma a Milano e il conseguente, inevitabile addio del numero nove. Le alternative a Icardi in effetti non sono sconfinate. Lukaku resta il preferito, nondimeno vanno seguite pure le strade che portano a Dzeko, Cavani e Dybala (scambio). Di certo è che, toni concilianti a parte, ad agosto ne sarà rimasto soltanto uno.