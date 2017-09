Inter, Spalletti: "Il recupero di Icardi vale una doppietta"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Quando le squadre si comportano bene, è normale fare fatica. Le vittorie vanno guadagnate, oggi la mia squadra è stata un po' basica, è vero, dobbiamo fare qualcosa di più sulla trequarti. Questo è l'unico appunto che posso fare, abbiamo vinto contro una squadra tosta, con giocatori di corsa e fisicità. Icardi? Noi dobbiamo cercarlo di più durante il fraseggio, nell'area di rigore è un animale ferocissimo. Ha fatto un recupero pazzesco su Rosi, per noi vale come una doppietta. È un segnale importantissimo per la crescita del mio gruppo. L'ingresso di Eder? Abbiamo alzato il baricentro ed il ritmo. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo essere più creativi".