© foto di PhotoViews

"O dai le dimissioni o non ci vai". Così la dirigenza dell'Inter a Luciano Spalletti. È questo il retroscena del Corriere della Sera sulla rottura tra i vertici nerazzurri e il tecnico toscano, che di fatto ha bloccato l'approdo di quest'ultimo sulla panchina del Milan.

Tensione altissima. L'Inter, come già riportato, avrebbe messo a disposizione la copertura per tre mesi, da qui a fine anno. Davanti alla richiesta di Spalletti relativa al pagamento dell'intera stagione, la risposta sarebbe stata abbastanza chiara: non si va oltre i sei mesi, anzi a quel punto Marotta ha fatto un ulteriore passo indietro.