Inter, Spalletti: "In alcuni momenti facciamo la scelta sbagliata"

Al termine del match contro la Fiorentina, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Lo abbiamo visto tutti a bordo campo che l'ha presa di petto, non di mano. Può essere che si riesca ad essere ingannati. Va bene così perchè dobbiamo andare oltre. Vuol dire fare una prestazione di livello perchè giocare contro una Fiorentina così è difficile. Hanno ripartenza e velocità e gestire la palla come nel secondo tempo è sintomo di squadra cresciuta e che ha personalità".

Era arrabbiata con i suoi?

"In alcuni momenti si gestisce alcuni palloni dove lo scorrimento naturale vorrebbe che venisse fuori una scelta differente, invece per giocatori maturi come ho io si fa una scelta diversa: come la possibilità di andare dalla bandierina nel finale e non siamo riusciti a gestirla".

C'è un errore tecnico stasera?

"Non esageriamo. Sono punti pesanti perchè verresti da una vittoria in un campo difficile e invece abbiamo pareggiato e abbiamo le squadre addosso".

Sempre un tocco in più?

"In sintesi è quello che abbiamo analizzato prima. A volte siamo padroni di una scelta e a volta si fa la scelta non logica".

Capacità di gestione della gara da migliorare?

"E' sempre racchiuso in quello che dicevo prima. Ci sono dei momenti dove non c'è un pericolo tale che devi andare a fare confusione con le scelte che hai davanti. Noi ogni tanto scegliamo il contrario".