Inter, Spalletti in ansia per il rinnovo di Icardi: occhio al Real Madrid

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti attende con ansia che Mauro Icardi risolva le questioni legate al contratto, rinnovi e tolga così la clausola rescissoria da 110 milioni che è alta ma non altissima. Considerando che, nel caso in cui Ronaldo dovesse lasciare Madrid, anche il Real potrebbe farsi sotto per la punta argentina.