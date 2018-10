Inter, Spalletti: "In campo la storia non conta. Ripartiamo da zero"

Fonte: fcinternews.it

Alla vigilia della trasferta di Barcellona, il tecnico dell'Inter - Luciano Spalletti - si è così espresso ai microfoni di InterTV: "Anche noi abbiamo una storia importante, ma non portiamo nel rettangolo di gioco la nostra storia né quanto fatto tre giorni fa. Aver vinto il derby non indebolisce il Barça: dobbiamo essere una grande squadra, avere un'autostima straordinaria ed essere bravi a gestire la palla".

Lo stile di gioco dei blaugrana è pressoché lo stesso di tanti anni fa.

"La spina dorsale è sempre la stessa e la dirigenza va a cercare giocatori simili. Se fai gestire la palla a giocatori di quel livello, prima o poi lo spazio lo trovano. Noi dovremo saper gestire il pallone e cercare di non ridarglielo, perché loro sono bravi anche in ripartenza".

Come si affronta questa sfida dopo il derby?

"Dobbiamo ripartire da zero. Il fatto che si possano giocare delle buone partite contro grandi avversari, come accaduto domenica col Milan, deve darci autostima. Poi è chiaro che avere la consapevolezza di non sentirsi inferiori non debba tramutarsi in arroganza".