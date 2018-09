Inter, Spalletti: "In Champions decisivo l'impatto iniziale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la consueta conferenza stampa della vigilia di Champions League, Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a InterTv: "L'anno scorso abbiamo sofferto molto per essere qui, anche se diversi elementi non sono abituati a giocarla c'è un'attesa che prende tutto il tempo precedente per arrivarci. Sono convinto che i giocatori poi vivendola direttamente riusciranno a capirne bellezza ed emozioni e non ne vorranno fare più a meno. Differenza fra campionato e Champions League? Qui diventa fondamentale l'impatto, riuscire a scioglierti senza pagare dazio all'inizio per poi sviluppare le qualità che ci permetteranno di giocare alla pari col Tottenham. Il Tottenham? Loro hanno la carta della pallata per Kane, che è importante per le sponde per i compagni. A noi questo discorso qui viene anche a favore perché abbiamo calciatori fisici sulla nostra linea difensiva".