Inter, Spalletti in conferenza: "Nainggolan non è in debito con me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone parlando anche di Nainggolan: "Ha detto di essere in debito con me? Radja non è in debito con me, si mette l'Inter davanti a tutto e quindi le sue attenzioni vanno fatte alla squadra, se vuole avere a cuore qualcosa".